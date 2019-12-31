Нова ціна на газ на січень виявилась нижчою за ціну "Газового запасу".
Дивися повний текст Коболєв розповів, коли повернуть переплату за \"Газовий запас\".
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:28
Коболєв розповів, коли повернуть переплату за "Газовий...
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Дивися повний текст Коболєв розповів, коли повернуть переплату за \"Газовий запас\".
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:28
Остап Бендер еще 100 лет назад говорил про игры с государством.
И совсем не важно кто президент и т.д.
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