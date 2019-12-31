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Коболєв розповів, коли повернуть
переплату за "Газовий...

Коболєв розповів, коли повернуть переплату за "Газовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:28

Коболєв розповів, коли повернуть переплату за "Газовий...

Пропонуємо до обговорення:
Нова ціна на газ на січень виявилась нижчою за ціну "Газового запасу".

Дивися повний текст Коболєв розповів, коли повернуть переплату за \"Газовий запас\".
R2
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slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:27

Когда вернут переплату за коэффициент???
sena_2008atp
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