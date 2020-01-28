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Дубілет анонсував продовження
оцінки чисельності українців

Дубілет анонсував продовження оцінки чисельності українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:39

Дубілет анонсував продовження оцінки чисельності українців

Пропонуємо до обговорення:
Дубілет зазначив, що зараз уряд буде встановлювати кількість людей на рівні районів.

Дивися повний текст Дубілет анонсував продовження оцінки чисельності українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:39

".....традиционная перепись в ХХІ веке не работает," Та ты шо ....
Галина441
 
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