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Дубілет анонсував продовження оцінки чисельності українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:39
Пропонуємо до обговорення:
Дубілет зазначив, що зараз уряд буде встановлювати кількість людей на рівні районів.
Дивися повний текст Дубілет анонсував продовження оцінки чисельності українців
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:39
".....традиционная перепись в ХХІ веке не работает," Та ты шо ....
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