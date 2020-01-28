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В Україні стало більше готівкових грошей в обігу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:50
Пропонуємо до обговорення:
У готівковому обігу країни станом на 1 січня 2020 року перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні стало більше готівкових грошей в обігу (інфографіка)
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:50
борьба с коррупцией и черным налом перешла в наступление )
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