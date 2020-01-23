Верховний суд Сполучених Штатів затвердив нові правила видачі Green Card. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Дивися повний текст Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:25
Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:26
Саме це рішення набагато збільшує вірогідність іноземних інвестицій в нашу економіку ніж всі реформи Порошенко.
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