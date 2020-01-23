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Верховний суд США затвердив
нові правила видачі Green Card

Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:25

Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд Сполучених Штатів затвердив нові правила видачі Green Card. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Дивися повний текст Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:26

Саме це рішення набагато збільшує вірогідність іноземних інвестицій в нашу економіку ніж всі реформи Порошенко.
jeugen
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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