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Середня зарплата в Україні зросла: скільки отримували в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в грудні 2019 року склала 12 264 грн.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні зросла: скільки отримували в грудні
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