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МАУ виконає два рейси для евакуації українців з Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) 30 січня і 3 лютого виконає рейси з китайського міста Саньї для евакуації українських туристів у зв'язку з коронавірусом, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі МАУ.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:30
долго ж думали/решали..
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