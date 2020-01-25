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Перший електрокар Volvo вже отримав кілька тисяч...
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Перший автомобіль Volvo Cars з батарейним живленням XC40 Recharge P8, отримав кілька тисяч гарантованих замовлень у всьому світі, незважаючи на те, що його серійне виробництво почнеться не раніше другої половини 2020 року.
Дивися повний текст Перший електрокар Volvo вже отримав кілька тисяч попередніх замовлень
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:51
Судячи по ємності батареї - максимальний запас ходу має бути не меншим за 600км.
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