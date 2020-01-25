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Перший електрокар Volvo вже
отримав кілька тисяч...

Перший електрокар Volvo вже отримав кілька тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:51

Перший електрокар Volvo вже отримав кілька тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Перший автомобіль Volvo Cars з батарейним живленням XC40 Recharge P8, отримав кілька тисяч гарантованих замовлень у всьому світі, незважаючи на те, що його серійне виробництво почнеться не раніше другої половини 2020 року.

Дивися повний текст Перший електрокар Volvo вже отримав кілька тисяч попередніх замовлень.
R2
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Судячи по ємності батареї - максимальний запас ходу має бути не меншим за 600км.
jeugen
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