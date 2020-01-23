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Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:21

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (45,749 млн і 31,050 млн гривень відповідно).

Дивися повний текст Курс готівкового долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:21

Ну что, сегодня тот момент когда котировки перешагнули мой верхний прогноз в 24.80, эх 3 дня еще до конца месяца. Почему так произошло? Во первых начали выводить дивиденды нерезы, это началось 2 неделю назад и неделю назад более усиленно. Плюс вчера аукцион в 6,3 млрд.грн и желанием занять 9 млрд.грн не совсем все хорошо пошло так как хотелось. Беда еще в том что сегодня отдавать 5,5 млрд.грн по ОВГЗ ранее размещенных, итого почти ничего. С учетом получения НДС и игры на повышение, мы идем уверенно к цифре 25.
KULANDALE
 
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