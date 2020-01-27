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Українці назвали головні
проблеми країни (інфографіка)

Українці назвали головні проблеми країни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:22

Українці назвали головні проблеми країни (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Дивися повний текст Українці назвали головні проблеми країни (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:22

Какие вопросы, такие и ответы.
1. Единый центр управления страной. Парламентская республика (25 сенат, 150 конгресс) с коалиционным правительством. Состязательность партий.
2. Общественный консенсус на основе федеративного устройства государства. Сразу уходит проблема войны.
3. Налог на выведенный капитал и общая налоговая реформа, вплоть до отмены НДС. Уходит основа коррупции и т.д.
4. Правосудие, вплоть до введения суда присяжных.

А в опросе - разумковский абортарий
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:35

Полный бред.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:07

100 % коррупция - это то, что убивает и людей, и экономику Украины. Низкий уровень экспорта, отсутствие инвестиций, продажные судьи и правоохранительная система - все это держит страну на дне.
Vadym2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:07

Цікаво.
Відповідають як розумні, а голосують як дурні.
igorbuda52
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