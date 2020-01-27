Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
Дивися повний текст Українці назвали головні проблеми країни (інфографіка).
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:22
Українці назвали головні проблеми країни (інфографіка)
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Дивися повний текст Українці назвали головні проблеми країни (інфографіка).
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:22
Какие вопросы, такие и ответы.
1. Единый центр управления страной. Парламентская республика (25 сенат, 150 конгресс) с коалиционным правительством. Состязательность партий.
2. Общественный консенсус на основе федеративного устройства государства. Сразу уходит проблема войны.
3. Налог на выведенный капитал и общая налоговая реформа, вплоть до отмены НДС. Уходит основа коррупции и т.д.
4. Правосудие, вплоть до введения суда присяжных.
А в опросе - разумковский абортарий
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:07
100 % коррупция - это то, что убивает и людей, и экономику Украины. Низкий уровень экспорта, отсутствие инвестиций, продажные судьи и правоохранительная система - все это держит страну на дне.
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