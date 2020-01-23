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Nissan готує маленький
міський кросовер (фото)

Nissan готує маленький міський кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:23

Nissan готує маленький міський кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається, що продажі автомобіля почнуться в вересні 2020 року.

Дивися повний текст Nissan готує маленький міський кросовер (фото).
R2
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