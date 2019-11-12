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Інженери показали еластичний
акумулятор для переносної...

Інженери показали еластичний акумулятор для переносної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:25

Інженери показали еластичний акумулятор для переносної...

Пропонуємо до обговорення:
Літій-іонні акумулятори, які сьогодні застосовують для гаджетів жорсткі і часто громіздкі.

Дивися повний текст Інженери показали еластичний акумулятор для переносної електроніки (видео).
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