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Кабмін ухвалив план з
розвитку екстреної медицини

Кабмін ухвалив план з розвитку екстреної медицини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:32

Кабмін ухвалив план з розвитку екстреної медицини

Пропонуємо до обговорення:
Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Дивися повний текст Кабмін ухвалив план з розвитку екстреної медицини.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:32

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