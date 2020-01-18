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Кабмін ухвалив план з розвитку екстреної медицини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:32
Пропонуємо до обговорення:
Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.
Дивися повний текст Кабмін ухвалив план з розвитку екстреної медицини
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:32
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