RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дохід працівників Укрпошти
зріс майже вдвічі - Смілянський

Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56

Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський

Пропонуємо до обговорення:
Середній оклад виробничого персоналу Укрпошти - листонош, водіїв, операторів сортувальників - становить 6400 грн.

Дивися повний текст Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93166
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56

Це якась країна чудес, різницю нехай скаже між його доходом і працівниками
maxmor83
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:58

Дохід працівників* Укрпошти зріс майже вдвічі

*Смілянського.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10359
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6527 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:38

Главное себе не забыл поднять вдвое, с ляма до двух, и потом рассказывать сказки лохторату про доход работников Укрпочты в 6400 грн. Можно только одно сказать пока будут находиться работники на 6400 грн, такие как Смелянский будут жить в шоколаде...
tigr-uu
 
Повідомлень: 683
З нами з: 05.02.11
Подякував: 176 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Середній оклад виробничого персоналу Укрпошти - листонош, водіїв, операторів сортувальників - становить 6400 грн.

Дивися повний текст Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський.


Здесь ключевое слово - "средний". Кому-то (себе?) поднял, кому-то не поднял, в среднем :mrgreen: доход вырос :shock:

Это ж первая заповедь политика - "Говори правду, только правду, и ничего кроме правды. Но не всю правду"
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 16.05.12
Подякував: 95 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держборг України за рік зріс на $6 мільярдів
R2 » Вів 28 січ, 2020 14:04
7 371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 15:13
sal
Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень
R2 » Вів 28 січ, 2020 11:38
4 250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 22:57
Igorten
Шахраї видають себе за працівників великих банків
R2 » П'ят 24 січ, 2020 17:18
2 265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 11:52
ejens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.