Середній оклад виробничого персоналу Укрпошти - листонош, водіїв, операторів сортувальників - становить 6400 грн.
Дивися повний текст Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56
Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський
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Дивися повний текст Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський.
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56
Це якась країна чудес, різницю нехай скаже між його доходом і працівниками
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:58
Дохід працівників* Укрпошти зріс майже вдвічі
*Смілянського.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:38
Главное себе не забыл поднять вдвое, с ляма до двух, и потом рассказывать сказки лохторату про доход работников Укрпочты в 6400 грн. Можно только одно сказать пока будут находиться работники на 6400 грн, такие как Смелянский будут жить в шоколаде...
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:44
Здесь ключевое слово - "средний". Кому-то (себе?) поднял, кому-то не поднял, в среднем доход вырос
Это ж первая заповедь политика - "Говори правду, только правду, и ничего кроме правды. Но не всю правду"
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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