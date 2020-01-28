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Дохід працівників Укрпошти
зріс майже вдвічі - Смілянський

Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56

Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський

Пропонуємо до обговорення:
Середній оклад виробничого персоналу Укрпошти - листонош, водіїв, операторів сортувальників - становить 6400 грн.

Дивися повний текст Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:56

Це якась країна чудес, різницю нехай скаже між його доходом і працівниками
maxmor83
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:58

Дохід працівників* Укрпошти зріс майже вдвічі

*Смілянського.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:38

Главное себе не забыл поднять вдвое, с ляма до двух, и потом рассказывать сказки лохторату про доход работников Укрпочты в 6400 грн. Можно только одно сказать пока будут находиться работники на 6400 грн, такие как Смелянский будут жить в шоколаде...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Середній оклад виробничого персоналу Укрпошти - листонош, водіїв, операторів сортувальників - становить 6400 грн.

Дивися повний текст Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський.


Здесь ключевое слово - "средний". Кому-то (себе?) поднял, кому-то не поднял, в среднем :mrgreen: доход вырос :shock:

Это ж первая заповедь политика - "Говори правду, только правду, и ничего кроме правды. Но не всю правду"
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:15

Ну 6400 это если человек работает на полную ставку. Вполне возможно что многие работают на 0,5, т.е. как-бы 6400 грн., но по факту платят 3200, т.к. ставка неполная, при этом как хочешь сделай всё что должен при неполной ставке, так что это может быть просто игра цифр.
spapanhot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:31

Оператор 2 класса в ЦехОП Укрпочта, ставка 5 300. Чуть выше минималки. Откуда этот додик цифры берёт???
kirpichevasveta2011
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:31

Так интересно читать и видить такие суммы!!я работаю почтальоном,у меня 0.7 ставки!!!и з/п 2940!какие 6400?у кого?у начальника почты и почтальона на двоих?или такая з/п будет 2200 году?
gulnaramakhmud
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:58

Что вы возмщаетесь? Зарплата директора Укрпочты 2 млн грн, зарплата уборщицы 4000 грн = средняя зарплата 6400.........
hammerhead8519
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:13

столько ботов в ветке про укрпочту, странно..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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