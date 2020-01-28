Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 09:14
Який дохід???Ви про що????в нас мінімальної зарплати нема!!!!а доплата до мінімальної!!!
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:27
Смелянский Укрпочта врун
Кто-то написал что это боты пишут комментарии, это не так у меня сестра работает на укрпочте почтальоном на 0,7 ставки и получает 2700 грн.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:44
Re: Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянськ
Пусть расскажут, как прожить на 6000
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