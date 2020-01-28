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Дохід працівників Укрпошти
зріс майже вдвічі - Смілянський

Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:14

Який дохід???Ви про що????в нас мінімальної зарплати нема!!!!а доплата до мінімальної!!!
olastep47
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:27

Смелянский Укрпочта врун

Кто-то написал что это боты пишут комментарии, это не так у меня сестра работает на укрпочте почтальоном на 0,7 ставки и получает 2700 грн.
nat_salim777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:44

Re: Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянськ

Пусть расскажут, как прожить на 6000
380674120425
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:24

  nat_salim777 написав:Кто-то написал что это боты пишут комментарии, это не так у меня сестра работает на укрпочте почтальоном на 0,7 ставки и получает 2700 грн.

Что за странная форма мазохизма? -- пусть увольняется...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:09

Те,як виглядає більшість відділень Укрпошти і те, як ці відділення працюють, говорить про недолугість керівника. Краще нехай навчаться працювати у Нової пошти, хоча Новій пошті також є над чим працювати,
але порівняння явно не на користь Укрпошти.
spec452020
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:26

Смелянский "красиво говорит!но" 6400 что бы зароботать нужно прийти на работу 8-00 утра закончить в 20-00 и уйти с работы в лучшем случаи 20-40 вечера и прийти домой 21-30 и при этом 2 дня выходных в неделю!Ты с**"посмотри какие у тебя отделения и в каких условиях работают на тебя люди это касается города Запорожья и ты будешь рассказывать что 6400 это достаточно ты свою жену на месяц отправь поработать и посмотрим как будешь ты рад своей жене когда она будет приходить зае***ой!И не надо рассказывать про 6400, почтальон на руки 2600 у операторов 5600!
nemasuk1981
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:42

  nemasuk1981 написав:Смелянский "красиво говорит!но" 6400 что бы зароботать нужно прийти на работу 8-00 утра закончить в 20-00 и уйти с работы в лучшем случаи 20-40 вечера и прийти домой 21-30 и при этом 2 дня выходных в неделю!Ты с**"посмотри какие у тебя отделения и в каких условиях работают на тебя люди это касается города Запорожья и ты будешь рассказывать что 6400 это достаточно ты свою жену на месяц отправь поработать и посмотрим как будешь ты рад своей жене когда она будет приходить зае***ой!И не надо рассказывать про 6400, почтальон на руки 2600 у операторов 5600!

Выше уже одному боту говорил -- скажу еще раз: всегда можно уволиться, если что-то не нравится.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:19

  _hunter написав:
  nemasuk1981 написав:Смелянский "красиво говорит!но" 6400 что бы зароботать нужно прийти на работу 8-00 утра закончить в 20-00 и уйти с работы в лучшем случаи 20-40 вечера и прийти домой 21-30 и при этом 2 дня выходных в неделю!Ты с**"посмотри какие у тебя отделения и в каких условиях работают на тебя люди это касается города Запорожья и ты будешь рассказывать что 6400 это достаточно ты свою жену на месяц отправь поработать и посмотрим как будешь ты рад своей жене когда она будет приходить зае***ой!И не надо рассказывать про 6400, почтальон на руки 2600 у операторов 5600!

Выше уже одному боту говорил -- скажу еще раз: всегда можно уволиться, если что-то не нравится.

Только почему-то люди устраивают забастовки, организовывают профсоюзы, чтобы отстаивать свои права. И не всегда человеку есть куда идти, даже если ему и что-то не нравится.
То, что вы предлагаете это не очень хороший совет.
LOKY
 
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