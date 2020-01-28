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Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:14
Який дохід???Ви про що????в нас мінімальної зарплати нема!!!!а доплата до мінімальної!!!
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olastep47
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:27
Кто-то написал что это боты пишут комментарии, это не так у меня сестра работает на укрпочте почтальоном на 0,7 ставки и получает 2700 грн.
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nat_salim777
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:44
Пусть расскажут, как прожить на 6000
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380674120425
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:24
nat_salim777 написав:
Кто-то написал что это боты пишут комментарии, это не так у меня сестра работает на укрпочте почтальоном на 0,7 ставки и получает 2700 грн.
Что за странная форма мазохизма? -- пусть увольняется...
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_hunter
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:09
Те,як виглядає більшість відділень Укрпошти і те, як ці відділення працюють, говорить про недолугість керівника. Краще нехай навчаться працювати у Нової пошти, хоча Новій пошті також є над чим працювати,
але порівняння явно не на користь Укрпошти.
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spec452020
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:26
Смелянский "красиво говорит!но" 6400 что бы зароботать нужно прийти на работу 8-00 утра закончить в 20-00 и уйти с работы в лучшем случаи 20-40 вечера и прийти домой 21-30 и при этом 2 дня выходных в неделю!Ты с**"посмотри какие у тебя отделения и в каких условиях работают на тебя люди это касается города Запорожья и ты будешь рассказывать что 6400 это достаточно ты свою жену на месяц отправь поработать и посмотрим как будешь ты рад своей жене когда она будет приходить зае***ой!И не надо рассказывать про 6400, почтальон на руки 2600 у операторов 5600!
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nemasuk1981
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:42
nemasuk1981 написав:
Смелянский "красиво говорит!но" 6400 что бы зароботать нужно прийти на работу 8-00 утра закончить в 20-00 и уйти с работы в лучшем случаи 20-40 вечера и прийти домой 21-30 и при этом 2 дня выходных в неделю!Ты с**"посмотри какие у тебя отделения и в каких условиях работают на тебя люди это касается города Запорожья и ты будешь рассказывать что 6400 это достаточно ты свою жену на месяц отправь поработать и посмотрим как будешь ты рад своей жене когда она будет приходить зае***ой!И не надо рассказывать про 6400, почтальон на руки 2600 у операторов 5600!
Выше уже одному боту говорил -- скажу еще раз: всегда можно уволиться, если что-то не нравится.
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_hunter
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:19
_hunter написав: nemasuk1981 написав:
Смелянский "красиво говорит!но" 6400 что бы зароботать нужно прийти на работу 8-00 утра закончить в 20-00 и уйти с работы в лучшем случаи 20-40 вечера и прийти домой 21-30 и при этом 2 дня выходных в неделю!Ты с**"посмотри какие у тебя отделения и в каких условиях работают на тебя люди это касается города Запорожья и ты будешь рассказывать что 6400 это достаточно ты свою жену на месяц отправь поработать и посмотрим как будешь ты рад своей жене когда она будет приходить зае***ой!И не надо рассказывать про 6400, почтальон на руки 2600 у операторов 5600!
Выше уже одному боту говорил -- скажу еще раз: всегда можно уволиться, если что-то не нравится.
Только почему-то люди устраивают забастовки, организовывают профсоюзы, чтобы отстаивать свои права. И не всегда человеку есть куда идти, даже если ему и что-то не нравится.
То, что вы предлагаете это не очень хороший совет.
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LOKY
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:25
LOKY написав: _hunter написав: nemasuk1981 написав:
Смелянский "красиво говорит!но" 6400 что бы зароботать нужно прийти на работу 8-00 утра закончить в 20-00 и уйти с работы в лучшем случаи 20-40 вечера и прийти домой 21-30 и при этом 2 дня выходных в неделю!Ты с**"посмотри какие у тебя отделения и в каких условиях работают на тебя люди это касается города Запорожья и ты будешь рассказывать что 6400 это достаточно ты свою жену на месяц отправь поработать и посмотрим как будешь ты рад своей жене когда она будет приходить зае***ой!И не надо рассказывать про 6400, почтальон на руки 2600 у операторов 5600!
Выше уже одному боту говорил -- скажу еще раз: всегда можно уволиться, если что-то не нравится.
Только почему-то люди устраивают забастовки, организовывают профсоюзы, чтобы отстаивать свои права. И не всегда человеку есть куда идти, даже если ему и что-то не нравится.
То, что вы предлагаете это не очень хороший совет
.
Ну пусть бастуют...
Это не очень гуманный совет. Но реалии "сурового капитализма" таковы: если человек не может найти "более высокооплачиваемую" работу -- есть высокая вероятность, что именно столько он и "стоит".
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_hunter
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