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Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:53
Я работаю почтальоном и зарплата 2000.А в других сёлах 800грн
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o270519
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