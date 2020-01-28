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Дохід працівників Укрпошти
зріс майже вдвічі - Смілянський

Дохід працівників Укрпошти зріс майже вдвічі - Смілянський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:53

Я работаю почтальоном и зарплата 2000.А в других сёлах 800грн
o270519
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:31

Листонош перевели 0.5на 0.4 получають зарплату 1800грн......
merykolty112
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:46

  merykolty112 написав:Листонош перевели 0.5на 0.4 получають зарплату 1800грн......

Я там уже троим ботам выше писал -- могу еще написать -- всегда можно пойти на другую работу......
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