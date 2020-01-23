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Уряд затвердив бездефіцитний
бюджет Фонду соцстрахування...

Уряд затвердив бездефіцитний бюджет Фонду соцстрахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:40

Уряд затвердив бездефіцитний бюджет Фонду соцстрахування...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування (ФСС) на 2020 рік.

Дивися повний текст Уряд затвердив бездефіцитний бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік.
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