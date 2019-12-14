Чому кліматизація крупних об’єктів нерухомості є обов’язковою умовою успішної експлуатації, а та у чому вигоди від такої інвестиції? Думка експерта кліматичного ринку.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:41
Інвестуємо в кліматичну систему: у чому вигоди?
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Дивися повний текст Інвестуємо в кліматичну систему: у чому вигоди?.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:41
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