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Інвестуємо в кліматичну
систему: у чому вигоди?

Інвестуємо в кліматичну систему: у чому вигоди?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:41

Інвестуємо в кліматичну систему: у чому вигоди?

Пропонуємо до обговорення:
Чому кліматизація крупних об’єктів нерухомості є обов’язковою умовою успішної експлуатації, а та у чому вигоди від такої інвестиції? Думка експерта кліматичного ринку.

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