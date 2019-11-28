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Укргазвидобування: виснаженість
найбільших родовищ в...

Укргазвидобування: виснаженість найбільших родовищ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:42

Укргазвидобування: виснаженість найбільших родовищ в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Дивися повний текст Укргазвидобування: виснаженість найбільших родовищ в Україні - 80-90% (інфографіка).
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