Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Дивися повний текст Укргазвидобування: виснаженість найбільших родовищ в Україні - 80-90% (інфографіка).
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Додано: Сер 29 січ, 2020 16:42
Укргазвидобування: виснаженість найбільших родовищ в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укргазвидобування: виснаженість найбільших родовищ в Україні - 80-90% (інфографіка).
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:34
"Ми часто говоримо про значну виснаженість родовищ. Так, ось наводимо рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії" –
а, стесняюсь спросить, геолого-экомическую оценку запасов на указанных участках "Укргазвидобування" делала когда ?
за царя Панька (судя по соответствующим записям в формах специальных разрешений)?
для каких ценовых показателей ?
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