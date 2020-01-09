Мінцифри шукає оптимальну форму оподаткування та пропонує для обговорення режим ІP-Box.
Дивися повний текст Мінцифри пропонує пільговий податковий режим IP-Box для IT.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:29
Мінцифри пропонує пільговий податковий режим IP-Box для IT
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри пропонує пільговий податковий режим IP-Box для IT.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:29
Туманно так. Есть шансы, что у кого-то 22% с порезанной суммы будут меньше, чем 5% с полной? Иначе все так и останутся предпринимателями.
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