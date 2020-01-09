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Мінцифри пропонує пільговий
податковий режим IP-Box для IT

Мінцифри пропонує пільговий податковий режим IP-Box для IT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:29

Мінцифри пропонує пільговий податковий режим IP-Box для IT

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри шукає оптимальну форму оподаткування та пропонує для обговорення режим ІP-Box.

Дивися повний текст Мінцифри пропонує пільговий податковий режим IP-Box для IT.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:29

Туманно так. Есть шансы, что у кого-то 22% с порезанной суммы будут меньше, чем 5% с полной? Иначе все так и останутся предпринимателями.
moveton
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