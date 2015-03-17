MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )

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Новая почта: наложенный платёж в пользу юрлица/ФОП (контроль оплаты)
Предавторизация оплаты на сайте почтовой службы (пишется "Грошовий переказ"), https://novaposhta.ua/tracking/, или в мобильном приложении ("Контроль оплати"). В квитанции об оплате — "Переказ в оплату товарів/послуг".
POS Pre Purchase Auth // PostFinance, KYIV, UA // MCC 8999
PS Альфа-Банк позволяет перевести операцию в рассрочку.
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