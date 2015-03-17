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MCC коды торговых точек
Украины (кешбек :) )

MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:32

MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )

Тема создана с целью быстрого нахождения МСС кода, который установлен в платежном терминале торговой точки. Не флудим, пишем кратко но максимально информативно.
Кешбекособирателитаким образом помогут друг-другу.
Итак, начну с себя, предлагаю следующий формат:
Адрес: Мегамаркет Киев, Щербаковского,58, "-1 этаж"
Что: смартфон, заказан на сайте megamarket.ua
MCC: 5722 (Бытовое оборудование)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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papirus.com.ua

Канцтовары на сайте papirus.com.ua
оплата через portomone
MCC 7399 - Бизнес – сервис
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:09

Re: MCC коды торговых точек // Новая почта, наложка

Новая почта: наложенный платёж в пользу юрлица/ФОП (контроль оплаты)

Предавторизация оплаты на сайте почтовой службы (пишется "Грошовий переказ"), https://novaposhta.ua/tracking/, или в мобильном приложении ("Контроль оплати"). В квитанции об оплате — "Переказ в оплату товарів/послуг".

POS Pre Purchase Auth // PostFinance, KYIV, UA // MCC 8999

PS Альфа-Банк позволяет перевести операцию в рассрочку.
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  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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