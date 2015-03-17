RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
MCC коды торговых точек
Украины (кешбек :) )

MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:32

MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )

Тема создана с целью быстрого нахождения МСС кода, который установлен в платежном терминале торговой точки. Не флудим, пишем кратко но максимально информативно.
Кешбекособирателитаким образом помогут друг-другу.
Итак, начну с себя, предлагаю следующий формат:
Адрес: Мегамаркет Киев, Щербаковского,58, "-1 этаж"
Что: смартфон, заказан на сайте megamarket.ua
MCC: 5722 (Бытовое оборудование)
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:48

papirus.com.ua

Канцтовары на сайте papirus.com.ua
оплата через portomone
MCC 7399 - Бизнес – сервис
denmayer
 
Повідомлень: 58
З нами з: 17.10.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:09

Re: MCC коды торговых точек // Новая почта, наложка

Новая почта: наложенный платёж в пользу юрлица/ФОП (контроль оплаты)

Предавторизация оплаты на сайте почтовой службы (пишется "Грошовий переказ"), https://novaposhta.ua/tracking/, или в мобильном приложении ("Контроль оплати"). В квитанции об оплате — "Переказ в оплату товарів/послуг".

POS Pre Purchase Auth // PostFinance, KYIV, UA // MCC 8999

PS Альфа-Банк позволяет перевести операцию в рассрочку.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 08.03.18
Подякував: 412 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:03

8661 У моря,по ходу от синагоги ,Одесса

Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1080 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:22

Re: MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )

Оплата товара на сайте онлайн-магазина Foxtrot с использованием кошелька Google Pay.

POS Purchase // LIQPAYSAVD, DNSK, UA // MCC 5719
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 08.03.18
Подякував: 412 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:28

Re: MCC коды торговых точек в США

Оплата товара на сайте онлайн-магазина Teeter (в США) через PayPal.

POS Purchase // PAYPAL *TEETER, US // MCC 5047
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 08.03.18
Подякував: 412 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:11

Achtung: rozetka/liqpay MCC 7278 - не маркетплейс!

25.06.2021 LIQPAY*Rozetka,Dnepr,UA MCC 7278

Химия для посудомойки, продавец: Rozetka. До этого все товары этого продавца, кроме алкоголя, шли как MCC 5399. MCC 7278 - это не маркетплейс, а у Альфы и вовсе в исключениях :(
wildlynx
 
Повідомлень: 120
З нами з: 14.04.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вывод крупной суммы из Украины нерезиденту 1, 2
sunthorn » Сер 10 чер, 2015 05:10
15 12308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 11:36
Faceless
Не выдают деньги через MoneyGram в любом банке Украины .
zamuttim » Вів 17 бер, 2015 13:07
4 14511
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2015 13:50
bogoak
перевод валюты с Украины в Иран
diamant-ik » Вів 31 бер, 2015 20:49
2 5804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2015 01:44
piti4ek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.