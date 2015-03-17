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MCC коды торговых точек
Украины (кешбек :) )

MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:32

MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )

Тема создана с целью быстрого нахождения МСС кода, который установлен в платежном терминале торговой точки. Не флудим, пишем кратко но максимально информативно.
Кешбекособирателитаким образом помогут друг-другу.
Итак, начну с себя, предлагаю следующий формат:
Адрес: Мегамаркет Киев, Щербаковского,58, "-1 этаж"
Что: смартфон, заказан на сайте megamarket.ua
MCC: 5722 (Бытовое оборудование)
ukrprom2014
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Повідомлень: 2734
З нами з: 09.03.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 212 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:48

papirus.com.ua

Канцтовары на сайте papirus.com.ua
оплата через portomone
MCC 7399 - Бизнес – сервис
denmayer
 
Повідомлень: 66
З нами з: 17.10.14
Подякував: 392 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:09

Re: MCC коды торговых точек // Новая почта, наложка

Новая почта: наложенный платёж в пользу юрлица/ФОП (контроль оплаты)

Предавторизация оплаты на сайте почтовой службы (пишется "Грошовий переказ"), https://novaposhta.ua/tracking/, или в мобильном приложении ("Контроль оплати"). В квитанции об оплате — "Переказ в оплату товарів/послуг".

POS Pre Purchase Auth // PostFinance, KYIV, UA // MCC 8999

PS Альфа-Банк позволяет перевести операцию в рассрочку.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:03

8661 У моря,по ходу от синагоги ,Одесса

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:22

Re: MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )

Оплата товара на сайте онлайн-магазина Foxtrot с использованием кошелька Google Pay.

POS Purchase // LIQPAYSAVD, DNSK, UA // MCC 5719
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:28

Re: MCC коды торговых точек в США

Оплата товара на сайте онлайн-магазина Teeter (в США) через PayPal.

POS Purchase // PAYPAL *TEETER, US // MCC 5047
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:11

Achtung: rozetka/liqpay MCC 7278 - не маркетплейс!

25.06.2021 Оплата на rozetka.com.ua через LiqPay. Химия для посудомойки, продавец: Rozetka.

POS Pre Purchase Auth // LIQPAY*Rozetka,Dnepr,UA // MCC 7278

P.S. До этого все товары этого продавца, кроме алкоголя, шли как MCC 5399. MCC 7278 - это не маркетплейс, а у Альфы и вовсе в исключениях :(
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:48

Re: MCC коды торговых точек Украины (кешбек :) )

MOYO 5045
компьютЫрЫ - у многих в исключениях
cohan
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