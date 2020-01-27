Про це він сказав на брифінгу.
Дивися повний текст Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:39
Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з...
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Дивися повний текст Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу.
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