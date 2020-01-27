Про це він сказав на брифінгу.
Дивися повний текст Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:39
Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу.
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:00
С такой зимой можно было бы кондеем прогреться. И не надо было бы сжигать импортный газ (аля доллары) и притормаживать АЭС-ки. Горе-правительство - один приписывает себе достижениями предыдущего правительства и урожайность, ну и министры не отстают - газ сэкономили.
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07
По платежкам не заметно, что кто-то, что-то экономил. Даже с учетом какой-то виртуальной 10% акции в прошлом месяце вышло больше, чем в прошлом году за аналогичный. Просто наварили, как всегда.
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