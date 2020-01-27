Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з...

Додано: Сер 29 січ, 2020 20:39

Мы с мужем пенсионеры, на двоих 3.600грн пенсии, у нас отопление от своего котла с 2006г, тогда цена на газ была адекватная и было тепло и г/вода. Теперь отопление включаем очень редко, t 16-17" , мёрзнем, а прави-тельство отчитывается об экономии за счёт таких же пенсионеров и малоимущих, да мы не имеем возможности отапливать жильё. Субсидию не получаем 2 года, так как дочь с внуком зарегистрированы с нами, а живут 10 лет в другом городе и их доход учитывают на содержание жилья где они не живут, их надо выписывать на улицу, тогда может попадёт 1.000 грн субсидии на отопление. Это ещё правительство Гройсмана доброе дело сделало для народа, а новое не замечает, считает экономию.