Про це він сказав на брифінгу.
Дивися повний текст Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:39
Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:39
Мы с мужем пенсионеры, на двоих 3.600грн пенсии, у нас отопление от своего котла с 2006г, тогда цена на газ была адекватная и было тепло и г/вода. Теперь отопление включаем очень редко, t 16-17" , мёрзнем, а прави-тельство отчитывается об экономии за счёт таких же пенсионеров и малоимущих, да мы не имеем возможности отапливать жильё. Субсидию не получаем 2 года, так как дочь с внуком зарегистрированы с нами, а живут 10 лет в другом городе и их доход учитывают на содержание жилья где они не живут, их надо выписывать на улицу, тогда может попадёт 1.000 грн субсидии на отопление. Это ещё правительство Гройсмана доброе дело сделало для народа, а новое не замечает, считает экономию.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:59
По необоснованной цене за газ в июле 2019 есть решение суда г. Киева по иску партии Батькивщина. Облгазы обязаны пересчитать необоснованно полученные оплаты за газ 2016-2018 годы. Я обратилась с заявлением, а мне ответили, что Кабмин должен разработать процедуру пересчёта. Хочу спросить когда пересчитают и выполнят решение суда?
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:00
С такой зимой можно было бы кондеем прогреться. И не надо было бы сжигать импортный газ (аля доллары) и притормаживать АЭС-ки. Горе-правительство - один приписывает себе достижениями предыдущего правительства и урожайность, ну и министры не отстают - газ сэкономили.
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07
По платежкам не заметно, что кто-то, что-то экономил. Даже с учетом какой-то виртуальной 10% акции в прошлом месяце вышло больше, чем в прошлом году за аналогичный. Просто наварили, как всегда.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 08:41
Никогда.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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