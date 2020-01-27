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Оржель: Україна вийде з
опалювального сезону з...

Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:39

Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на брифінгу.

Дивися повний текст Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:39

Мы с мужем пенсионеры, на двоих 3.600грн пенсии, у нас отопление от своего котла с 2006г, тогда цена на газ была адекватная и было тепло и г/вода. Теперь отопление включаем очень редко, t 16-17" , мёрзнем, а прави-тельство отчитывается об экономии за счёт таких же пенсионеров и малоимущих, да мы не имеем возможности отапливать жильё. Субсидию не получаем 2 года, так как дочь с внуком зарегистрированы с нами, а живут 10 лет в другом городе и их доход учитывают на содержание жилья где они не живут, их надо выписывать на улицу, тогда может попадёт 1.000 грн субсидии на отопление. Это ещё правительство Гройсмана доброе дело сделало для народа, а новое не замечает, считает экономию.
mak_56
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:59

По необоснованной цене за газ в июле 2019 есть решение суда г. Киева по иску партии Батькивщина. Облгазы обязаны пересчитать необоснованно полученные оплаты за газ 2016-2018 годы. Я обратилась с заявлением, а мне ответили, что Кабмин должен разработать процедуру пересчёта. Хочу спросить когда пересчитают и выполнят решение суда?
mak_56
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:00

С такой зимой можно было бы кондеем прогреться. И не надо было бы сжигать импортный газ (аля доллары) и притормаживать АЭС-ки. Горе-правительство - один приписывает себе достижениями предыдущего правительства и урожайность, ну и министры не отстают - газ сэкономили.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07

  himikjus написав:С такой зимой можно было бы кондеем прогреться. И не надо было бы сжигать импортный газ (аля доллары) и притормаживать АЭС-ки. Горе-правительство - один приписывает себе достижениями предыдущего правительства и урожайность, ну и министры не отстают - газ сэкономили.

По платежкам не заметно, что кто-то, что-то экономил. Даже с учетом какой-то виртуальной 10% акции в прошлом месяце вышло больше, чем в прошлом году за аналогичный. Просто наварили, как всегда.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:41

  mak_56 написав:По необоснованной цене за газ в июле 2019 есть решение суда г. Киева по иску партии Батькивщина. Облгазы обязаны пересчитать необоснованно полученные оплаты за газ 2016-2018 годы. Я обратилась с заявлением, а мне ответили, что Кабмин должен разработать процедуру пересчёта. Хочу спросить когда пересчитают и выполнят решение суда?

Никогда.
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