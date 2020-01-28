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До кінця року у Києві планують
відкрити автосполучення...

До кінця року у Києві планують відкрити автосполучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:55

До кінця року у Києві планують відкрити автосполучення...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року у Києві планують відкрити сполучення між лівим і правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст.

Дивися повний текст До кінця року у Києві планують відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:56

Жаль, что нельзя на обещаниях ездить и жить безбедно всей стране.
asdrud2016
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