До кінця року у Києві планують відкрити сполучення між лівим і правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст.
Дивися повний текст До кінця року у Києві планують відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:55
До кінця року у Києві планують відкрити автосполучення...
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Дивися повний текст До кінця року у Києві планують відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостом.
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