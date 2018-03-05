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Чеські IT-шники безкоштовно розробили сервіс, на який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
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R2
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
отличная новость - забомбим хакатон в Украине?
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vova_pochernin
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