Про це повідомляє Хмарочос.
Дивися повний текст Чеські IT-шники безкоштовно розробили сервіс, на який екс-міністр транспорту хотів витратити 16 млн євро.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
Чеські IT-шники безкоштовно розробили сервіс, на який...
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Дивися повний текст Чеські IT-шники безкоштовно розробили сервіс, на який екс-міністр транспорту хотів витратити 16 млн євро.
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:51
Я не могу оценить этот сайт с точки зрения it, но могу сказать, что, будучи главой министерства, я бы не рискнул принимать в эксплуатацию продукт, рассчитанный на обработку финансовых транзакций и личных данных пользователей, но при этом не пошедший никакие сертификации, работающий непонятно как и без поддержки
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