ак, індекс MSCI World Index, що відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, знизився на 0,4%.
Дивися повний текст Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи
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Дивися повний текст Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
таак, ситуація ускладнюється.
роздуті фінансові бульбашки ще лише від світової срачки не лопалися.
вірус винний.
а може жлобство людське?.
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