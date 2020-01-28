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Коронавірус обвалив ринки і
може стати початком нової кризи

Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05

Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи

Пропонуємо до обговорення:
ак, індекс MSCI World Index, що відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, знизився на 0,4%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05

таак, ситуація ускладнюється.
роздуті фінансові бульбашки ще лише від світової срачки не лопалися.
вірус винний.
а може жлобство людське?.
igorbuda52
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