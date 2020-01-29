ак, індекс MSCI World Index, що відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, знизився на 0,4%.
Дивися повний текст Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
таак, ситуація ускладнюється.
роздуті фінансові бульбашки ще лише від світової срачки не лопалися.
вірус винний.
а може жлобство людське?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:04
От гриппа каждый год умирает 650000 человек и до этого кризисы были по другой причине никак не связанные с гриппом. Кому-то эта эпидемия нужна, лично у нас вспоминается история с ТЕРАФЛЮ, ну а там ставки по круче.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:34
Re: Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кр
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:14
подозрительно то, что вирус возник именно в Китае где большие обьемы изготовления ширпотреба (это же какая у них финансовая выгода!), прежде "убивает" людей от 60 лет и нет ни одного случая что он перебросился на евройпейца.
В лабораториях же умеют выводить вирусы которые даже способны поражать людей с определенным типом генов. Или определенного возраста.
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:59
бред собачий. надо быть полным дауном, чтобы делать такое оружие. контролировать его не удастся никому. а когда слышу от ваты, что генетическое оружие делают американцы (самая генетически разнообразная страна), хочется глубоко вздохнуть.
главное оружие рашистов - ложь
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