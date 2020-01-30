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Коронавірус обвалив ринки і
може стати початком нової кризи

Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05

Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи

Пропонуємо до обговорення:
ак, індекс MSCI World Index, що відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, знизився на 0,4%.

Дивися повний текст Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05

таак, ситуація ускладнюється.
роздуті фінансові бульбашки ще лише від світової срачки не лопалися.
вірус винний.
а може жлобство людське?.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:04

От гриппа каждый год умирает 650000 человек и до этого кризисы были по другой причине никак не связанные с гриппом. Кому-то эта эпидемия нужна, лично у нас вспоминается история с ТЕРАФЛЮ, ну а там ставки по круче.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:34

Re: Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кр

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:14

подозрительно то, что вирус возник именно в Китае где большие обьемы изготовления ширпотреба (это же какая у них финансовая выгода!), прежде "убивает" людей от 60 лет и нет ни одного случая что он перебросился на евройпейца.

В лабораториях же умеют выводить вирусы которые даже способны поражать людей с определенным типом генов. Или определенного возраста.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:59

  Juna написав:подозрительно то, что вирус возник именно в Китае где большие обьемы изготовления ширпотреба (это же какая у них финансовая выгода!), прежде "убивает" людей от 60 лет и нет ни одного случая что он перебросился на евройпейца.

В лабораториях же умеют выводить вирусы которые даже способны поражать людей с определенным типом генов. Или определенного возраста.


бред собачий. надо быть полным дауном, чтобы делать такое оружие. контролировать его не удастся никому. а когда слышу от ваты, что генетическое оружие делают американцы (самая генетически разнообразная страна), хочется глубоко вздохнуть.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:02

trololo
совершенно не согласна, в истории и не такие случаи были
самые агрессивные штамы вирусов выводятся не в полевых условиях а в лабораториях когда их специально разводят как оружие

и тем более поэтому не стоит баловаться антибиотками после простого гриппа простуды и прочего ежели совсем человек не умирает (это даже салфетки и бактерицидные фильтры). вероятность выведения бактерий в нем устойчивых к любым антибиотикам - повышается во много-много раз. а потом лечить его будет не чем!
Juna
 
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