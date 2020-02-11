Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи

Додано: Чет 13 лют, 2020 13:46

trololo написав: бред собачий. надо быть полным дауном, чтобы делать такое оружие. контролировать его не удастся никому. а когда слышу от ваты, что генетическое оружие делают американцы (самая генетически разнообразная страна), хочется глубоко вздохнуть бред собачий. надо быть полным дауном, чтобы делать такое оружие. контролировать его не удастся никому. а когда слышу от ваты, что генетическое оружие делают американцы (самая генетически разнообразная страна), хочется глубоко вздохнуть

Генетическое разнообразие - это скорее всего защита от такого оружия. Гибриды будут невосприимчивы к оружию, выработанному для какой-то более-менее "чистой" расы. И оружие такое, если оно уже не сделано, для технологически развитой страны (или даже для крупной корпорации) сделать не проблема. У меня родственник генетик, сейчас работает по гранту на филиал одной крупной Швейцарской фармкампании, которая так же занимается средствами защиты растений от насекомых-вредителей и вообще, от вредных насекомых. Работа сейчас его состоит (в составе коллектива), чтобы найти основу для для таких препаратов, абсолютно безвредную для пчёл. Это заказ в рамках спецпрогаммы ЕС. Так вот, по его мнению, такое генетическое оружие, затрагивающее определённую нацию, вполне реально сделать за 2 года коллективом около 100 человек, при наличии оборудования и доступа к суперкомпьютеру. Ну ещё подопытные нужны... Чуть-чуть сложнее, чем яд для определённой группы насекомых и безвредный для остальных.Ещё легче сделать такое оружие, убивающее людей, выше определённого возраста. Только будет срабатывать биологический возраст, а не календарный. Возможна даже подстройка яда только под конкретного индивидуума, который сможет вызвать смертельную болезнь. Думаю, что нераспространение такого оружия и вопросы безопасности обговорено уже на уровне стран, могущих создать такое оружие, аналогично ядерному оружию...