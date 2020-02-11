ак, індекс MSCI World Index, що відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, знизився на 0,4%.
Дивися повний текст Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
таак, ситуація ускладнюється.
роздуті фінансові бульбашки ще лише від світової срачки не лопалися.
вірус винний.
а може жлобство людське?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:04
От гриппа каждый год умирает 650000 человек и до этого кризисы были по другой причине никак не связанные с гриппом. Кому-то эта эпидемия нужна, лично у нас вспоминается история с ТЕРАФЛЮ, ну а там ставки по круче.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:34
Re: Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кр
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:14
подозрительно то, что вирус возник именно в Китае где большие обьемы изготовления ширпотреба (это же какая у них финансовая выгода!), прежде "убивает" людей от 60 лет и нет ни одного случая что он перебросился на евройпейца.
В лабораториях же умеют выводить вирусы которые даже способны поражать людей с определенным типом генов. Или определенного возраста.
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:59
бред собачий. надо быть полным дауном, чтобы делать такое оружие. контролировать его не удастся никому. а когда слышу от ваты, что генетическое оружие делают американцы (самая генетически разнообразная страна), хочется глубоко вздохнуть.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:02
trololo
совершенно не согласна, в истории и не такие случаи были
самые агрессивные штамы вирусов выводятся не в полевых условиях а в лабораториях когда их специально разводят как оружие
и тем более поэтому не стоит баловаться антибиотками после простого гриппа простуды и прочего ежели совсем человек не умирает (это даже салфетки и бактерицидные фильтры). вероятность выведения бактерий в нем устойчивых к любым антибиотикам - повышается во много-много раз. а потом лечить его будет не чем!
Еще добавлю что кроме известных экспериментов японцев с сибирской язвой (может быть точно не помню) были и эксперименты ученых США в "диких" условиях когда заражали специально людей каким-нибудь вирусом чтоб посмотреть как он себя поведет. И даже было что стимулировали его распространение. После такого во что угодно можно поверить. Особенно, ежели "событие" полезным оказывается для определенной страны.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:46
Re: Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кр
Генетическое разнообразие - это скорее всего защита от такого оружия. Гибриды будут невосприимчивы к оружию, выработанному для какой-то более-менее "чистой" расы. И оружие такое, если оно уже не сделано, для технологически развитой страны (или даже для крупной корпорации) сделать не проблема. У меня родственник генетик, сейчас работает по гранту на филиал одной крупной Швейцарской фармкампании, которая так же занимается средствами защиты растений от насекомых-вредителей и вообще, от вредных насекомых. Работа сейчас его состоит (в составе коллектива), чтобы найти основу для для таких препаратов, абсолютно безвредную для пчёл. Это заказ в рамках спецпрогаммы ЕС. Так вот, по его мнению, такое генетическое оружие, затрагивающее определённую нацию, вполне реально сделать за 2 года коллективом около 100 человек, при наличии оборудования и доступа к суперкомпьютеру. Ну ещё подопытные нужны... Чуть-чуть сложнее, чем яд для определённой группы насекомых и безвредный для остальных.Ещё легче сделать такое оружие, убивающее людей, выше определённого возраста. Только будет срабатывать биологический возраст, а не календарный. Возможна даже подстройка яда только под конкретного индивидуума, который сможет вызвать смертельную болезнь. Думаю, что нераспространение такого оружия и вопросы безопасности обговорено уже на уровне стран, могущих создать такое оружие, аналогично ядерному оружию...
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