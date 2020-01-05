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А-Банк Суркісів долучився
до системи BankID

А-Банк Суркісів долучився до системи BankID
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:08

А-Банк Суркісів долучився до системи BankID

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк сімї Суркісів долучився до системі BankID НБУ і став 12-м банком системи.

Дивися повний текст А-Банк Суркісів долучився до системи BankID.
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