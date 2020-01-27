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Google запустила платні послуги
для поліції і держустанов

Google запустила платні послуги для поліції і держустанов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:24

Google запустила платні послуги для поліції і держустанов

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google почала брати плату з правоохоронних органів за надання призначених для користувача даних.

Дивися повний текст Google запустила платні послуги для поліції і держустанов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:25

Скоро в лампочки дневного света будут вставлять микрофоны с камерами и через интернет следить за нами. Это реально хоть и смешно.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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