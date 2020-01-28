Компанія Google почала брати плату з правоохоронних органів за надання призначених для користувача даних.
Дивися повний текст Google запустила платні послуги для поліції і держустанов.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:24
Google запустила платні послуги для поліції і держустанов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google запустила платні послуги для поліції і держустанов.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:25
Скоро в лампочки дневного света будут вставлять микрофоны с камерами и через интернет следить за нами. Это реально хоть и смешно.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:15
Вы не поверите ))
Лампочку со встроенной камерой, которую можно смотреть через интернет, можно купить на алиекспресс за 10—15 долларов.
Например:
|