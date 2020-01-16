Вчора ми писали про законопроект, яким хочуть ввести податок для онлайн-сервісів і соцмереж. Ця новина викликала бурхливі обговорення серед наших читачів.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про податки на Instagram і Youtube.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 08:33
Що читачі Finance.ua думають про податки на Instagram і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про податки на Instagram і Youtube.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:33
Статья манипуляция. Дуют в уши что оплатив за ютуб вы делаете стране хорошо.
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