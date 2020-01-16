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Що читачі Finance.ua думають
про податки на Instagram і...

Що читачі Finance.ua думають про податки на Instagram і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:33

Що читачі Finance.ua думають про податки на Instagram і...

Пропонуємо до обговорення:
Вчора ми писали про законопроект, яким хочуть ввести податок для онлайн-сервісів і соцмереж. Ця новина викликала бурхливі обговорення серед наших читачів.

Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про податки на Instagram і Youtube.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:33

Статья манипуляция. Дуют в уши что оплатив за ютуб вы делаете стране хорошо.
p_a_l
 
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