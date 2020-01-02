|
|
Найближчим часом гривня опиниться під тиском - банкіри
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском через зниження попиту з боку нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважають банкіри.
Дивися повний текст Найближчим часом гривня опиниться під тиском - банкіри
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93175
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:44
Вот и закончились чудеса в экономике.Всё "завязано" на продаваемых бумажках.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор