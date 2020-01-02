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Найближчим часом гривня
опиниться під тиском - банкіри

Найближчим часом гривня опиниться під тиском - банкіри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:41

Найближчим часом гривня опиниться під тиском - банкіри

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском через зниження попиту з боку нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважають банкіри.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:44

Вот и закончились чудеса в экономике.Всё "завязано" на продаваемых бумажках.
sena_2008atp
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