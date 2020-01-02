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Найближчим часом гривня опиниться під тиском - банкіри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском через зниження попиту з боку нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважають банкіри.
Дивися повний текст Найближчим часом гривня опиниться під тиском - банкіри
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R2
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Додано: Чет 30 січ, 2020 08:42
Вот и качели пошли вверх...Закупились дешевым долларом те, кто и выписывал ОВГЗы и теперь опустят курс назад....будут продавать под новые сказки и выписки бумажек....и панику лохов с ггивнами.
И пока в Стране Дураков "рынковый" курс - такие финты будут постоянными.
А в новостях ненароком промелькнуло....что та же Болгария ДЕРЖИТ свой лев ФИКСИРОВАННЫМ к Евро.....Болгары , видать, таки умнее талановытых?!
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vadymgorbarenko
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Додано: Чет 30 січ, 2020 09:44
Вот и закончились чудеса в экономике.Всё "завязано" на продаваемых бумажках.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:42
Это было ожидаемо,кто стоит у руля,тот и раскачивает качели.
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jyldyrym1
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