Для успішного розвитку економіки України протягом п'яти років потрібно щонайменше 50 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій.
Дивися повний текст В Мінекономіці повідомили, що потрібно для економічного успіху України.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 09:48
В Мінекономіці повідомили, що потрібно для економічного...
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Дивися повний текст В Мінекономіці повідомили, що потрібно для економічного успіху України.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:48
До выборов они говорили что у них для этого все есть, дайте только дорваться и порулить.
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