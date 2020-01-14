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В Мінекономіці повідомили, що
потрібно для економічного...

В Мінекономіці повідомили, що потрібно для економічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:48

В Мінекономіці повідомили, що потрібно для економічного...

Пропонуємо до обговорення:
Для успішного розвитку економіки України протягом п'яти років потрібно щонайменше 50 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій.

Дивися повний текст В Мінекономіці повідомили, що потрібно для економічного успіху України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:48

До выборов они говорили что у них для этого все есть, дайте только дорваться и порулить.
p_a_l
 
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